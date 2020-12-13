Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Зеленский заявил о намерении Украины отказаться от угля 

RT на русском 29 минут назад
Зеленский заявил о планах Украины отказаться от угля
Фото: © president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны отказаться со временем от использования угля.
Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на Международном саммите климатических амбиций.
По его словам, выбросы парниковых газов со стороны Украины к 2030 году должны быть сокращены почти на 40% и украинское правительство уже работает над заменой ископаемых видов топлива, таких как уголь.

«Мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36 до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58—64%», — отметил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти к 2030 году планируют сократить выбросы углекислого газа в атмосферу не менее чем на 65% по сравнению с показателем 2005 года.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
RT на русском: последние новости
Пушков оценил протест Украины из-за расширения Россией списка санкций Пушков оценил протест Украины из-за расширения Россией списка санкций Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие На Украине отключился от сети энергоблок №1 Ровенской АЭС На Украине отключился от сети энергоблок №1 Ровенской АЭС
В мире , Украина , Си Цзиньпин , Владимир Зеленский , Правительство Украины
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение