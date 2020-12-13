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В Минске начались задержания 

Газета.Ru и ещё 2 45 минут назад
В Минске начались задержания на акциях протеста. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев.
Двух мужчин задержали на улице Кириенко в Ленинском районе и на улице Неманской в Каменной горке.
Акции протеста проходят в разных районах города, люди собираются в небольшие колонны. В микрорайоне Брилевичи правоохранители окружают колонну местных жителей. Во дворах Минска присутствуют силовики.
Очевидцы сообщили о спецтехнике в Минске
Разрозненные группы людей собираются во дворах жилого комплекса «Маяк Минска», у Национальной библиотеки. Здесь также дежурят силовики. Информации о задержаниях в этом районе пока не поступало.
Протесты в Белоруссии продолжаются четыре месяца подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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В мире , Видео , Центризбирком России , Интерфакс , Минск
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