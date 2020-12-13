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В Баку заявили о проведении антитеррористической операции в Карабахе 

ТАСС 1 час назад
Силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели "вынужденную антитеррористическую операцию" в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики, распространенном в воскресенье.

"После подписания 10 ноября [9 ноября по московскому времени] совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию", — говорится в заявлении.

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В мире , Армия , Видео , Министерство обороны
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