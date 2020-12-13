Украина и Молдавия вместе будут требовать вывода группировки российских войск в Приднестровье и обсуждают сотрудничество в «Крымской платформе». Об этом объявил глава украинского МИД Кулеба в ходе визита к новоизбранному молдавскому президенту. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией, но решения об этом будут принимать не в Киеве и не в Кишиневе

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с молдавским коллегой Аурелием Чокоем заявил , что Киев и Кишинев вместе потребуют вывода российских войск из Приднестровья. Украинский гость выступил с таким обещанием в ходе своего визита в соседнюю республику.

Провел Кулеба переговоры и с новоизбранным президентом Майей Санду, хотя та еще не вступила в свои полномочия. Без пяти минут президент подтвердила ему свои планы в январе посетить Украину, чтобы преодолеть «период стагнации» в отношениях двух стран. Санду подчеркнула, что с гостем из Киева они договорились сотрудничать в области европейской интеграции, укреплять безопасность в регионе, в том числе путем мирного урегулирования приднестровского конфликта, взаимодействовать в обеспечении энергетической безопасности государств, в улучшении инфраструктуры и содействии торговле.

Собственно, о планах нанести первый визит в качестве президента именно в Киев Санду уже говорила — в конце ноября, в своем первом после избрания программном интервью , для которого она, кстати, тоже выбрала прессу Украины. Однако тогда Санду позволила себе заодно мягко поучить киевских политиков, как им следует вести себя с Донбассом.

В частности, Санду привела им в пример самопровозглашенную Приднестровскую молдавскую республику (ПМР), с которой Кишинев ведет мирные переговоры, развивая одновременно и взаимовыгодное экономическое сотрудничество. По сути Санду тогда призвала лидеров Украины прекратить войну и начать мирный диалог с ДНР и ЛНР. Но на этот раз, в публичной части встречи с Кулебой ничего подобного из уст Санду не слышалось. По ее словам, в ходе встречи была лишь подтверждена взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета каждого государства.

Директор кишиневского Института общественной политики Аркадий Барбарошие в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил о том, что Молдавия и Украина действительно выступают за то, чтобы Россия вывела свои войска и вооружение из Приднестровья, а потому «они вместе будут играть против Москвы, ведь у них даже по поводу статуса Крыма общая позиция». Санду давно заявляла о том, что Крым — это часть Украины, напомнил эксперт. Более того, Молдавия никогда не признавала полуостров российским, даже во время правления Игоря Додона , добавил собеседник. Поэтому, по его мнению, Санду вполне может стать участницей «Крымской платформы».

Уходящий президент Игорь Додон посоветовал Санду больше не делать резких заявлений по поводу российских миротворцев в Приднестровье. «Надо быть очень осторожными, особенно, если речь идет о первом лице в государстве. Вижу, что в последнее время Санду разобралась, что такое ОГРВ (Оперативная группа российских войск) и что такое миротворцы», — сказал Додон в пятницу, напомнив, что «это разные вещи». По его словам, российские военные из ОГРВ покинут Приднестровье после того, как будут вывезены вооружение и боеприпасы, которые они охраняют. «И есть миротворцы, где есть и русские, и молдаване, и украинцы, и ОБСЕ . У них международный мандат. Их трогать не надо», — подчеркнул президент.

Как известно, после своей победы на выборах Санду уже несколько выступала с требованиями к Москве убрать с территории республики, то есть из Приднестровья, как миротворцев, так и военнослужащих ОГРВ, охраняющих там склады с боеприпасами

Как бы в пику анонсированному визиту Санду в Киев, Додон сообщил о планах посетить Москву — 25 декабря, то есть наутро после своей отставки. Как уже сообщалось, на 24 декабря намечена церемония передачи власти от Додона к Санду.

В Тирасполе риторику Санду воспринимают с тревогой — там не исключают, что вооруженный конфликт, замороженный в 1992 году, может теперь возобновиться. Бывший председатель верховного совета ПМР Александр Щерба полагает, что альянс двух республик вполне возможен, поскольку лидеры обеих республик — и Майя Санду, и Владимир Зеленский — ориентируются на Запад. «С учетом падения рейтингов Зеленского, ему нужна „победоносная локальная конфликтная история“. Поэтому Зеленский не меньше Санду заинтересован в том, чтобы с позиции силы показать России свое „Я“. В данном случае интересы Украины и Молдавии совпадают.

Любые жесты, связанные с так называемым устранением российского вооруженного присутствия у границ Украины, будут для Киева не просто приоритетными, а главными.

Зеленский терпит неудачи в достижении соглашений, связанных с ЛНР и ДНР, поэтому и нуждается в „победоносном“ шествии против России», — сказал Щерба газете ВЗГЛЯД. По его словам, история последних 30 лет ничему не научила молдавских политиков, они не учитывают то, что «воинственная риторика, как правило, переходит от слов к делу».

«Последние заявления новых молдавских властей могут привести к эскалации», — предупредил политик.

Щерба напоминает, что ОГРВ охраняет в приднестровском селе Колбасна огромное количество вооружений, прежде всего боеприпасов, стоимостью на миллиарды долларов. Часть из них уже не подлежит транспортировке из-за давно истекшего срока годности.

«Некоторые из них были выпущены еще в конце 1930-х годов и должны быть утилизированы на месте. На это необходимы годы Что же касается вывоза разрешенных к транспортировке боеприпасов, то с учетом позиции Евросоюза , Украина теоретически может предоставить такого рода коридор в сторону России», — надеется Щерба. Он добавляет, что устаревшие боеприпасы представляют экологическую угрозу и для самой Украины, чья граница проходит всего в нескольких километрах от Колбасны.

Однако эксперты в Киеве считают, что говорить о создании антироссийского альянса двух республик пока рано. «Прочный альянс между Киевом и Кишиневом создан пока что на уровне призывов Кулебы, сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский . „Пока неясно, кому достанется реальная власть в Молдавии. Если Санду удастся провести внеочередные парламентские выборы, ее сторонники на этих выборах победят, то это уже будут признаки того, что Молдавия становится постоянной союзницей Украины. Но в Молдавии на этот счет возможна масса вариантов, — говорит украинский эксперт. — Украина и Молдавия остаются под внешним управлением Брюсселя и Вашингтона. Как им скажут там, так и будет“.

Если даже Москва и согласится вывести из Приднестровья свой контингент, прохождение российских войск через Украину зависит от воли „старших товарищей“ Киева и Кишинева, говорит Погребинский.