Американист спрогнозировал сроки возможного развала США

«Сейчас угрозы развала Америки нет, но через один–два электоральных цикла это может стать реальностью», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя предложение председателя Республиканской партии Техаса Аллена Уэста создать «Союз штатов».

«Разговоры о выходе из США — это не ново для Америки. Это всегда было как политическое шоу — показать, что «мы независимые, нам не нравится федеральный центр, будем его шантажировать, чтобы получить какие-то уступки», — пояснил политолог-американист Малек Дудаков.

Председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст в ответ на решение Верховного суда США отклонить иск о пересмотре итогов прошедших 3 ноября выборов призвал сформировать «Союз штатов», которые бы придерживались принципов американской конституции. Заявление Уэста, которое цитирует ТАСС , опубликовано в минувшую пятницу на официальном сайте партии. Слова главы республиканцев Техаса уже вызвали неоднозначную реакцию общественности и СМИ. Так, например, CNN истолковал это заявление Уэста как возрождение идеи сецессии — выхода штатов из состава США. Пользователи соцсетей проводят пареллели с отделением южных штатов, которое привело к Гражданской войне 1861–1865 годов.

Эксперт напомнил, как в начале текущего года Калифорния, Орегон и Вашингтон сформировали союз западных штатов для независимого от федерального центра реагирования на коронавирус. «Сейчас ситуация усложняется высокой поляризацией общества, ведь половина страны не верит в честность прошедших президентских выборов», — отметил собеседник.

«На данный момент никто не даст штатам отделяться и текущей угрозы развала Америки нет, — подчеркнул Дудаков, — но разговоры об этом будут продолжаться и становиться все популярнее».

«К примеру, идея Брексита появилась в 1980-х годах и затем долгое время набирала популярность. Через много лет выход Великобритании из Европейского союза стал реальностью. Сейчас время ускоряется, поэтому отделение штатов от США может произойти и быстрее — конечно, только в условиях полной разбалансировки политического аппарата и дисфункции федерального правительства страны», — прогнозирует эксперт.

Безусловно, это не самый вероятный сценарий, добавил Дудаков. «Но через один–два электоральных цикла это может стать реальностью. В таком случае можно говорить о мирном или даже не мирном разводе штатов», — полагает политолог.