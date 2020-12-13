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Американист спрогнозировал возможный развал США через один–два электоральных цикла 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 13 декабря 2020
Американист спрогнозировал сроки возможного развала США
Фото: Reuters
«Сейчас угрозы развала Америки нет, но через один–два электоральных цикла это может стать реальностью», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя предложение председателя Республиканской партии Техаса Аллена Уэста создать «Союз штатов».

«Разговоры о выходе из США — это не ново для Америки. Это всегда было как политическое шоу — показать, что «мы независимые, нам не нравится федеральный центр, будем его шантажировать, чтобы получить какие-то уступки», — пояснил политолог-американист Малек Дудаков.

Председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст в ответ на решение Верховного суда США отклонить иск о пересмотре итогов прошедших 3 ноября выборов призвал сформировать «Союз штатов», которые бы придерживались принципов американской конституции. Заявление Уэста, которое цитирует ТАСС, опубликовано в минувшую пятницу на официальном сайте партии. Слова главы республиканцев Техаса уже вызвали неоднозначную реакцию общественности и СМИ. Так, например, CNN истолковал это заявление Уэста как возрождение идеи сецессии — выхода штатов из состава США. Пользователи соцсетей проводят пареллели с отделением южных штатов, которое привело к Гражданской войне 1861–1865 годов.
Эксперт напомнил, как в начале текущего года Калифорния, Орегон и Вашингтон сформировали союз западных штатов для независимого от федерального центра реагирования на коронавирус. «Сейчас ситуация усложняется высокой поляризацией общества, ведь половина страны не верит в честность прошедших президентских выборов», — отметил собеседник.

«На данный момент никто не даст штатам отделяться и текущей угрозы развала Америки нет, — подчеркнул Дудаков, — но разговоры об этом будут продолжаться и становиться все популярнее».

«К примеру, идея Брексита появилась в 1980-х годах и затем долгое время набирала популярность. Через много лет выход Великобритании из Европейского союза стал реальностью. Сейчас время ускоряется, поэтому отделение штатов от США может произойти и быстрее — конечно, только в условиях полной разбалансировки политического аппарата и дисфункции федерального правительства страны», — прогнозирует эксперт.
Безусловно, это не самый вероятный сценарий, добавил Дудаков. «Но через один–два электоральных цикла это может стать реальностью. В таком случае можно говорить о мирном или даже не мирном разводе штатов», — полагает политолог.
Напомним, генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.
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В мире , Выборы на Украине , Гражданская война , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ЕС , Республиканская партия США , CNN , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , США
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