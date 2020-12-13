Twitter запретил пользователям лайкать посты Трампа про выборы

Twitter на некоторое время 12 декабря заблокировал возможность взаимодействия с некоторыми постами действующего президента США Дональда Трампа , отключив функции лайков, ответов и ретвитов, передает телеканал Fox News.

Затем Twitter повторно активировал кнопки «лайк» и «ретвит», но сохранил предупреждающее сообщение: «Помогите Twitter сохранить место для надежной информации. Узнайте больше, прежде чем поделиться». Это позволяло пользователям делать ретвиты только с комментариями.

В компании Twitter сообщили, что отключили эти функции случайно.

«Мы непреднамеренно приняли меры…Это действие было отменено, и теперь вы можете взаимодействовать с твитом, но в соответствии с нашей политикой он будет по-прежнему помечен», — сообщил представитель Twitter

Ранее в этом году Twitter начал прикреплять ярлыки к твитам Трампа, в том числе к сообщениям о президентских выборах: «Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается».