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Twitter временно запретил пользователям лайкать посты Трампа про выборы 

Rambler News Service 50 минут назад
Twitter запретил пользователям лайкать посты Трампа про выборы
Фото: Reuters
Twitter на некоторое время 12 декабря заблокировал возможность взаимодействия с некоторыми постами действующего президента США Дональда Трампа, отключив функции лайков, ответов и ретвитов, передает телеканал Fox News.
Затем Twitter повторно активировал кнопки «лайк» и «ретвит», но сохранил предупреждающее сообщение: «Помогите Twitter сохранить место для надежной информации. Узнайте больше, прежде чем поделиться». Это позволяло пользователям делать ретвиты только с комментариями.
В компании Twitter сообщили, что отключили эти функции случайно.

«Мы непреднамеренно приняли меры…Это действие было отменено, и теперь вы можете взаимодействовать с твитом, но в соответствии с нашей политикой он будет по-прежнему помечен», — сообщил представитель Twitter

Ранее в этом году Twitter начал прикреплять ярлыки к твитам Трампа, в том числе к сообщениям о президентских выборах: «Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается».
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В мире , Дональд Трамп , Fox News , США
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