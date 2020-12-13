Президент Армении призвал созвать внеочередное заседание парламента 

Президент Армении Армен Саркисян обратился к Национальному Собранию Армении с просьбой срочно созвать внеочередное заседание в связи с нарушением перемирия вооруженными силами Азербайджана 12 декабря. Соответствующее заявление было опубликовано 13 декабря на странице президента Армении в социальной сети Facebook.

Президент Армении напомнил, что накануне, 12 декабря, вооруженные силы Азербайджана нарушили объявленное 9 ноября перемирие и захватили село Хин Тагер Гадрутского района Карабаха и продвинулись в сторону села Хцаберд, расположенного в том же районе.

Саркисян подчеркнул, что соответствующие ведомства армянского правительства не предоставили должным образом ситуацию и действия армянской стороны до сих пор.

Армянский лидер обратился к министерству обороны и внешнеполитическому ведомству Армении с просьбой незамедлительно предоставить общественности информацию о происходящем в Карабахе, а также о действиях армянской стороны для защиты указанных населенных пунктов и эффективному соблюдению перемирия.

Также Саркисян призвал созвать внеочередное заседание армянского парламента для того, чтоб обсудить причины ситуации, сложившейся в Гадрутском районе и пути ее решения.