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Президент Армении призвал созвать внеочередное заседание парламента 

ИА Regnum 30 минут назад
Президент Армении призвал созвать внеочередное заседание парламента
Фото: РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян обратился к Национальному Собранию Армении с просьбой срочно созвать внеочередное заседание в связи с нарушением перемирия вооруженными силами Азербайджана 12 декабря. Соответствующее заявление было опубликовано 13 декабря на странице президента Армении в социальной сети Facebook.
Президент Армении напомнил, что накануне, 12 декабря, вооруженные силы Азербайджана нарушили объявленное 9 ноября перемирие и захватили село Хин Тагер Гадрутского района Карабаха и продвинулись в сторону села Хцаберд, расположенного в том же районе.
Саркисян подчеркнул, что соответствующие ведомства армянского правительства не предоставили должным образом ситуацию и действия армянской стороны до сих пор.
Армянский лидер обратился к министерству обороны и внешнеполитическому ведомству Армении с просьбой незамедлительно предоставить общественности информацию о происходящем в Карабахе, а также о действиях армянской стороны для защиты указанных населенных пунктов и эффективному соблюдению перемирия.
Также Саркисян призвал созвать внеочередное заседание армянского парламента для того, чтоб обсудить причины ситуации, сложившейся в Гадрутском районе и пути ее решения.
Напомним, в министерстве обороны Российской Федерации подтвердили факт нарушения перемирия в Гадрутском районе Карабаха.
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Комментарии
В мире , Армен Саркисян , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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