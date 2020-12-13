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Москва

В ходе беспорядков в Вашингтоне пострадали восемь полицейских 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Восемь полицейских получили ранения в ходе столкновений, произошедших 12 декабря в центре Вашингтона между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила официальный представитель полиции города Элейна Герц.

Восемь сотрудников столичной полиции получили травмы в связи с демонстрациями, — заявила Герц, отвечая на вопрос о количестве пострадавших среди правоохранителей, передаёт ТАСС.

Она также отметила, что 33 участника столкновений были задержаны, более ста полицейских следили за соблюдением правопорядка в месте проведения митингов.
Ранее в пресс-службе мэра Вашингтона заявили, что в ходе столкновений 12 декабря ранения получили девять человек, причём четверо — ножевые. У одного из участников митинга был изъят электрошокер.
Как сообщал NEWS.ru, в минувшую субботу в столице США прошли акции протеста сторонников и противников действующего президента страны Дональда Трампа, закончившиеся беспорядками.
Выборы президента США состоялись в начале ноября. Несмотря на то что официальные результаты голосования пока не объявлены, СМИ и аналитики сообщают о победе кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Его оппонент — действующий президент Дональд Трамп — отказывается признать поражение и считает, что выборы были фальсифицированы. Официальные итоги выборов должны быть объявлены в США 14 декабря.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , США
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