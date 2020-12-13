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В США одобрили первую вакцину от коронавируса 

Профиль 1 час назад
В США одобрили первую вакцину от коронавируса
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса нанесла большой урон США. По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 12 декабря, общее число заболевших превысило 15,8 млн человек, при этом почти 295 тыс. из них умерли.
Действующий президент США Дональд Трамп объявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально одобрило первую в стране вакцину от коронавируса.

«У меня действительно хорошие новости, сегодня наша страна добилась медицинского чуда, за девять месяцев мы смогли получить безопасную вакцину. Это одно из величайших научных достижений в истории. Я счастлив сообщить, что FDA одобрило вакцину Pfizer», — заявил Трамп на своей странице в Twitter.

Первая вакцинация должна произойти в пределах 24 ч. Начались поставки препарата во все штаты страны. Как уточняет «КоммерсантЪ», FDA в ускоренном порядке рассмотрели заявку после того, как Трамп пригрозил увольнением директору управления.
Ранее в отчете FDA сообщалось, что в ходе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech, погибли шесть человек. Из них двое получили сам препарат, а еще четверо — плацебо.
Сообщалось, что один испытуемый страдал ожирением и атеросклерозом и скончался через три дня после введения первой дозы вакцины. Второй умер после введения второй дозы через 60 дней — у него остановилось сердце. Два человека, которые получили плацебо, скончались от инсульта и инфаркта.
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В мире , Наука и техника , США , Дональд Трамп , Pfizer
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