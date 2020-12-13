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СМИ: Германия может ввести тотальный локдаун 15–16 декабря 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Германия готовится ввести тотальный локдаун
Фото: globallookpress.com
Федеральные власти Германии могут принять решение о введении в стране тотального локдауна, начиная с 15 или 16 января 2021 года, сообщает Business Insider.
Издание сообщило об этом со ссылкой на результаты переговоров руководителей канцелярий главы правительства ФРГ и премьер-министров земель.
Отмечается, что канцелярия Ангелы Меркель хочет ввести локдаун в Германии уже с 15 декабря, однако решение об это будет приниматься только в воскресенье, 13 декабря, в ходе переговоров Меркель с премьер-министрами федеральных земель.
Также возможно введение локдауна и 16 декабря. Предполагается, что немцам будет запрещено встречаться более чем по пять человек, все из которых должны быть членами не более чем двух семей.
Напомним, в Германии в настоящий момент действует мягкий локдаун, который отличается от весеннего тем, что в стране открыты детские сады и школы, торговые центры и непродовольственные магазины.
Между тем, за последние сутки в Германии было подтверждено 28 438 новых случаев коронавируса. За 24 часа от COVID-19 умерли 496 человек.
Как сообщал NEWS.ru, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США 12 декабря превысило 16 миллионов, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, суммирующего данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
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В мире , Германия
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