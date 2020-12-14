В США объявили о начале вакцинации от COVID-19 

«Вчера вечером я с гордостью подписал рекомендации Консультативного комитета по практикам иммунизации использовать вакцину Pfizer от COVID-19 для людей 16 лет и старше… Первые вакцинации начнутся уже в понедельник», — говорится в заявлении Редфилда, распространенном ведомством, передает РИА «Новости».