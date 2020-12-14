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Трампу предложат привиться от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 4 минуты назад
Трампу предложат привиться от коронавируса
Фото: Danny Wild / Reuters
Президенту США Дональду Трампу и другим высокопоставленным американским чиновникам в ближайшее время предложат привиться от коронавируса. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации издания, вакцину предложат должностным лицам, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Предполагается, что их начнут прививать с понедельника, 14 декабря, вакцинами компаний Pfizer и BioNTech, получившим разрешение на экстренное применение в США. Агентство отмечает, что вакцинация продлится десять дней, чтобы при возникновении побочных эффектов привитые чиновники не почувствовали их одновременно. Отмечается, что такая мера позволит убедить американцев в безвредности вакцины.
Представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит подтвердил этот план. «Американский народ должен быть уверен в том, что он получает такую ​​же безопасную и эффективную вакцину, что и высокопоставленные должностные лица правительства Соединенных Штатов», — сказал он.
Ранее глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд дал «зеленый свет» началу вакцинации от коронавируса, подписав в воскресенье, 13 декабря, рекомендации экспертного совета по применению вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Первые вакцинации начнутся уже в понедельник, 14 декабря.
Американский лидер переболел COVID-19 в октябре. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции, еще через некоторое время Трамп сообщил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет. Позднее стало известно, что младший сын политика Бэррон переболел COVID-19, он перенес инфекцию бессимптомно.
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В мире , Дональд Трамп , Pfizer , Bloomberg , Москва , США
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