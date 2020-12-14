Трампу предложат привиться от коронавируса 

По информации издания, вакцину предложат должностным лицам, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Предполагается, что их начнут прививать с понедельника, 14 декабря, вакцинами компаний Pfizer и BioNTech, получившим разрешение на экстренное применение в США. Агентство отмечает, что вакцинация продлится десять дней, чтобы при возникновении побочных эффектов привитые чиновники не почувствовали их одновременно. Отмечается, что такая мера позволит убедить американцев в безвредности вакцины.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит подтвердил этот план. «Американский народ должен быть уверен в том, что он получает такую ​​же безопасную и эффективную вакцину, что и высокопоставленные должностные лица правительства Соединенных Штатов», — сказал он.

Ранее глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд дал «зеленый свет» началу вакцинации от коронавируса, подписав в воскресенье, 13 декабря, рекомендации экспертного совета по применению вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Первые вакцинации начнутся уже в понедельник, 14 декабря.