СМИ раскрыли детали дела против сына Байдена 

Сын Джо Байдена — Хантер не указал в налоговой декларации порядка 400 тысяч долларов, заработанных им в украинской газовой компанией Burisma, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на электронную переписку Байдена-младшего и его финансового юрисконсульта.

Как передавало ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, минюст США в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена — Хантера запросил информацию о его связях с украинской газовой компанией Burisma и ещё "двумя десятками организаций".

Документ, на который ссылается телеканал, датируется 16 января 2017 года. Его автор юрист Эрвин Шервин анализирует налоговые поступления Хантера Байдена в 2013-2015 годах. "В 2014 году вы присоединились к правлению Burisma, и мы все еще должны внести коррективы в налоговую отчетность в связи с неуказанным доходом от Burisma. Это приблизительно 400 тысяч долларов…" — написал он.

В письме указывается, что Байден-младший указал в 2014 году доход в размере 847 328 долларов, тогда как в действительности эта цифра составила 1 247 328 долларов.

Байден-старший, по предварительным результатам, выиграл выборы президента США.