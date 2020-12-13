Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ раскрыли детали дела против сына Байдена 

РИА Новости и ещё 15 13 декабря 2020
СМИ раскрыли детали дела против сына Байдена
Фото: Reuters
Сын Джо Байдена — Хантер не указал в налоговой декларации порядка 400 тысяч долларов, заработанных им в украинской газовой компанией Burisma, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на электронную переписку Байдена-младшего и его финансового юрисконсульта.
Как передавало ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, минюст США в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена — Хантера запросил информацию о его связях с украинской газовой компанией Burisma и ещё "двумя десятками организаций".
Документ, на который ссылается телеканал, датируется 16 января 2017 года. Его автор юрист Эрвин Шервин анализирует налоговые поступления Хантера Байдена в 2013-2015 годах. "В 2014 году вы присоединились к правлению Burisma, и мы все еще должны внести коррективы в налоговую отчетность в связи с неуказанным доходом от Burisma. Это приблизительно 400 тысяч долларов…" — написал он.
В письме указывается, что Байден-младший указал в 2014 году доход в размере 847 328 долларов, тогда как в действительности эта цифра составила 1 247 328 долларов.
Байден-старший, по предварительным результатам, выиграл выборы президента США.
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
Последние новости
На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс На Украине вспомнили о словах Гафта про Крым и Донбасс Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта Никита Михалков сделал заявление после смерти Гафта Названы три способа "убить" двигатель на морозе Названы три способа "убить" двигатель на морозе
Комментарии 2
В мире , Громкие уголовные дела , Джозеф Байден , Министерство юстиции США , Associated Press , Fox News , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
04:13
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
В мире Происшествия
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
00:45
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
Происшествия
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
00:34
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
Происшествия
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
00:23
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
Происшествия
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
01:13
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
В мире
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
00:30
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
Пожары
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
00:06
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
00:30
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
01:07
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
Происшествия
Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео
00:09
Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение