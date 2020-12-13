Власти США изучают финансовые связи сына Байдена

Согласно сведениям американского издания, власти США запросили информацию о связях Хантера не только с украинской фирмой, но также и с «двумя десяткам других организаций». Помимо этого, Минюст начал изучать деловые отношения сына избранного президента с Китаем и его «другие финансовые транзакции».

Отмечается, что в рамках расследования, которое началось еще в 2018 году, власти страны в определенный момент заподозрили Байдена-младшего в возможном совершении преступлений по отмыванию денег.