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Москва

Власти США заинтересовались связями сына Байдена с украинской газовой компанией 

Lenta.ru 1 час назад
Власти США изучают финансовые связи сына Байдена
Фото: Reuters
Министерство юстиции США в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена Хантера заинтересовалось его связями с украинской газовой компанией Burisma. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.
Согласно сведениям американского издания, власти США запросили информацию о связях Хантера не только с украинской фирмой, но также и с «двумя десяткам других организаций». Помимо этого, Минюст начал изучать деловые отношения сына избранного президента с Китаем и его «другие финансовые транзакции».
Отмечается, что в рамках расследования, которое началось еще в 2018 году, власти страны в определенный момент заподозрили Байдена-младшего в возможном совершении преступлений по отмыванию денег.
Ранее 10 декабря сын нового президента США заявил, что офис федерального прокурора США по штату Делавэр приступил к изучению его налоговой истории. При этом он выразил уверенность в своей невиновности, отметив, что пользовался услугами налоговых консультантов.
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В мире , США , Джозеф Байден , Минюст РФ , Министерство юстиции США , Делавэр , Китай
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