Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Невеста умерла от коронавируса после сорвавшейся свадьбы 

РИА Новости и ещё 2 45 минут назад
Невеста умерла от COVID-19 после сорвавшейся свадьбы
Фото: РИА Новости
Девушка из Техаса скончалась от коронавирусной инфекции через пять дней после того, как должна была состояться ее свадьба. Об этом пишет New York Post.
Стефани Линн Смитт должна была выйти за Джеми Бассетта 13 ноября. Но за несколько дней до свадьбы она заболела, как ей казалось, опоясывающим лишаем, который у нее уже бывал ранее.

"Стефани переживала из-за свадьбы. Она пошла к врачу, который прописал ей лекарства", — рассказала изданию ее мать Оралия Смит.

Но ее состояние продолжало ухудшаться, и жених отвез возлюбленную в больницу, где ей поставили диагноз "коронавирусная инфекция" и "пневмония".
Стефани отправили домой, но на следующий день ей пришлось вернуться в лечебный центр. У девушки резко упал уровень кислорода в крови, пишет издание.
Пациентка провела день собственной свадьбы в больнице, где боролась с коронавирусной инфекцией.
Жениху девушки Джеми Бассетту позвонили 18 ноября и попросили приехать в госпиталь. Мужчина боялся худшего, поскольку врачи обычно разрешают родным увидеться только с тяжелобольными пациентами.
Его опасения подтвердили врачи, которые сообщили о смерти девушки. Они также рассказали, что ее сердце останавливалось четыре раза. Его пытались перезапустить с помощью сердечно-легочной реанимации, однако в последний раз ее пульс вернуть не удалось.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
Последние новости
Умер Валентин Гафт Умер Валентин Гафт Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Россия расширила санкции против Украины Россия расширила санкции против Украины
Комментарии 6
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Общество
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Происшествия
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Происшествия
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
01:37
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение