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Британцев предупредили о миллионах крыс, которые придут в их дома 

РИА Новости 1 час назад
Британцам грозит нашествие миллионов крыс
Фото: ТАСС
Закрытие пабов и ресторанов из-за локдауна в Великобритании приведет к тому, что миллионы проголодавшихся крыс попытаются проникнуть в дома людей. Об этом пишет Mirror.
К поиску укрытия и пропитания грызунов будут провоцировать также наступающие холода, говорится в статье.

"Крысы и мыши не впадают в спячку и являются проблемой круглый год", — рассказала специалист Британской ассоциации по борьбе с вредителями Натали Бангей.

Она отметила, что эти грызуны легко приспосабливаются и не упустят шанс найти теплое место для зимовки.
За последний месяц большая часть служб по борьбе с вредителями в Великобритании сообщила об увеличении количества обращений домохозяйств за помощью в борьбе с крысами, пишет издание.
Главное опасение связано с тем, что крысы могут распространять болезнь Вейля и другие заболевания.
Многие из них "мутируют" и становятся невосприимчивыми к ядам, а также вырастают до фута (примерно 30 см) в длину, говорится в статье.
В Британской ассоциации специалистов по борьбе с вредителями рекомендовали жителям страны не скапливать запасы еды на Рождество, поскольку это может привлечь грызунов. Чтобы противостоять угрозе заражения, британцев призвали как можно скорее выбрасывать отходы в мусорное ведро и обеспечить его герметичность.
Специалисты ассоциации также рекомендовали проверить дом на наличие трещин или отверстий в стенах и трубопроводах. Они предостерегли британцев от хранения продуктов в хозяйственных пристройках и гаражах, поскольку в этих помещениях продовольствие защищено от грызунов гораздо меньше.
Семьям, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, эксперты порекомендовали использовать специальные ловушки для грызунов. При этом размещать их следует в безопасных местах, чтобы не навредить членам семьи и домашним животным.
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В мире , Великобритания
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