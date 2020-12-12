Более 26 тысяч недовольных вышли на акцию протеста во Франции

Все новости на карте

МВД Франции назвало число демонстрантов, принявших участие в прошедшей в субботу, 12 декабря, акции против законопроекта "О глобальной безопасности". Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно подсчетам, на улицы страны вышли свыше 26 тыс. человек. Как отмечает ведомство, во Франции прошло 85 акций протеста. В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности.

Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.