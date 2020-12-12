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Свыше 26 тыс. человек вышли на акцию протеста во Франции 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Более 26 тысяч недовольных вышли на акцию протеста во Франции
Фото: Reuters
МВД Франции назвало число демонстрантов, принявших участие в прошедшей в субботу, 12 декабря, акции против законопроекта "О глобальной безопасности". Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Согласно подсчетам, на улицы страны вышли свыше 26 тыс. человек. Как отмечает ведомство, во Франции прошло 85 акций протеста. В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности.
Полиция Парижа оказала жесткое сопротивление протестующим
Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.
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В мире , МВД , Бордо , Дижон , Париж , Страсбург , Франция
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