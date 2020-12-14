ВОЗ сравнила пандемию COVID-19 с войной 

Об этом сообщает "Россия 1". Соответствующее заявление она сделала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год". "Это война между человечеством и миром вирусов", — подчеркнула Вуйнович.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 72 млн заболевших, свыше 50,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.