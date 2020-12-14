Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

ВОЗ сравнила пандемию COVID-19 с войной 

Газета.Ru и ещё 6 6 минут назад
ВОЗ сравнила пандемию COVID-19 с войной
Фото: ТАСС
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире.
Об этом сообщает "Россия 1". Соответствующее заявление она сделала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год". "Это война между человечеством и миром вирусов", — подчеркнула Вуйнович.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 72 млн заболевших, свыше 50,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли.
В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
Газета.Ru: последние новости
Пушков удивлен протестом Украины из-за расширения российских санкций Пушков удивлен протестом Украины из-за расширения российских санкций Трамп подтвердил намерение наложить вето на оборонный бюджет Трамп подтвердил намерение наложить вето на оборонный бюджет В Вашингтоне задержали 23 человека на митингах в поддержку Трампа В Вашингтоне задержали 23 человека на митингах в поддержку Трампа
Комментарии 6
В мире , Мелита Вуйнович , Владимир Путин , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
00:27
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение