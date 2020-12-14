ВОЗ сравнила пандемию COVID-19 с войной 

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире.
Об этом сообщает "Россия 1". Соответствующее заявление она сделала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год". "Это война между человечеством и миром вирусов", — подчеркнула Вуйнович.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 72 млн заболевших, свыше 50,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли.
В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".