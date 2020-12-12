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Свыше 50 млн человек излечились от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Свыше 50 млн человек излечились от COVID
Фото: ТАСС
В мире от коронавируса SARS-CoV-2 излечились свыше 50 млн человек. Об этом сообщает Worldometers. Так, повторный отрицательный тест получил 50 313 851 пациент.
Кроме того, в мире было выявлено за время пандемии почти 72 млн случаев заражения COVID-19. При этом общее количество летальных исходов достигает 1 607 590.
Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 19 876 449, в тяжелом состоянии находятся 106 575 пациентов.
РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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