В Баку обвинили армян в провокации в Карабахе

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Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные соблюдают режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Как сообщает РИА «Новости», в Баку заявили, что провокацию начали армянские военные.

«Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня… В настоящее время соблюдается режим прекращения огня», — подчеркнули в военном ведомстве Азербайджана.

Ранее Минобороны Армении сообщило о том, что войска Азербайджана перешли в наступление на юге Карабаха. В свою очередь Минобороны РФ подтвердило факт нарушения режима прекращения огня в Карабахе.