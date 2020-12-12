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В Баку заявили, что провокацию в Карабахе устроили армяне 

Свободная пресса 1 час назад
В Баку обвинили армян в провокации в Карабахе
Фото: ТАСС
Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные соблюдают режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Как сообщает РИА «Новости», в Баку заявили, что провокацию начали армянские военные.

«Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня… В настоящее время соблюдается режим прекращения огня», — подчеркнули в военном ведомстве Азербайджана.

Ранее Минобороны Армении сообщило о том, что войска Азербайджана перешли в наступление на юге Карабаха. В свою очередь Минобороны РФ подтвердило факт нарушения режима прекращения огня в Карабахе.
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