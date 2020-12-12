Зеленский наградил орденом виновного в убийстве в Донбассе военного

Также в пресс-службе отметили, что военного несправедливо приговорили к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста. Но он смог доказать свою невиновность и получить свободу.

— Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они ни попали в беду, — отметил Зеленский.

Напомним, Виталий Маркив воевал в Донбассе в составе добровольческого батальона. В Милане его приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Кроме того, под минометным обстрелом погиб переводчик Роккелли, российский журналист и правозащитник Андрей Миронов . После пересмотра приговора в Апелляционном суде Милана Маркива оправдали и отпустили на Украину.

СПРАВКА «ВМ»

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка». За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.