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Зеленский наградил орденом осужденного за убийство в Донбассе военного 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Зеленский наградил орденом виновного в убийстве в Донбассе военного
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» III степени украинского военного Виталия Маркива, осужденного в Италии за убийство журналистов в Донбассе. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщает пресс-служба офиса главы государства.
Также в пресс-службе отметили, что военного несправедливо приговорили к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста. Но он смог доказать свою невиновность и получить свободу.
— Украинское государство и я лично будем всегда отстаивать права наших граждан и всегда помогать им вернуться домой, в какой бы части мира они ни попали в беду, — отметил Зеленский.
Напомним, Виталий Маркив воевал в Донбассе в составе добровольческого батальона. В Милане его приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Кроме того, под минометным обстрелом погиб переводчик Роккелли, российский журналист и правозащитник Андрей Миронов. После пересмотра приговора в Апелляционном суде Милана Маркива оправдали и отпустили на Украину.
СПРАВКА «ВМ»
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка». За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
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В мире , Андреа Роккелли , Владимир Зеленский , Виталий Маркив , Андрей Миронов , Италия , Милан
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