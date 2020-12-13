Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Украина выразила протест против новых санкций России 

News.ru 49 минут назад
Украина выразила протест России
Фото: ТАСС
МИД Украины выразил протест России после расширения списка санкций против физлиц страны. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.
Ранее российским правительством был утверждён список из 849 имён людей, подпадающих под персональные санкции против Украины. Среди новых фигурантов значатся спикер Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и некоторые депутаты от партии «Слуга народа». Против всех них введены «специальные экономические меры».

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, — говорится на сайте ведомства.

В Киеве заявили, что осуждают эту попытку давления на депутатов и общественных деятелей Украины. Кроме того, украинская сторона оставила за собой право принять соответствующие меры реагирования.
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Украина собирается продлить экономические санкции против России до 2022 года. Речь идёт о поправках в постановление кабмина № 1166 от 30 декабря 2015 года. Документ предусматривает ограничение на импорт продукции из России. С 2 января 2016 года на товары из РФ распространяется так называемый режим наибольшего способствования ВТО.
Это означает применение высших ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторую российскую продукцию согласно соглашению о режиме свободной торговли между странами СНГ.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
News.ru: последние новости
Протесты во Франции: поджоги, драки с полицией, десятки задержанных Протесты во Франции: поджоги, драки с полицией, десятки задержанных Twitter случайно отключил функции спорных записей Дональда Трампа Twitter случайно отключил функции спорных записей Дональда Трампа В США зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19 В США зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19
Комментарии 86
В мире , Украина , Руслан Стефанчук , Дмитрий Разумков , ВТО , МИД , Правительство РФ , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Общество
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Происшествия
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Происшествия
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
01:37
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение