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В США осудили «шпионившего на Россию» военного 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
В США осудили «шпионившего на Россию» военного
Фото: Reuters
Старшина ВМС США Чарльз Бриггс был приговорен судом к 31 месяцу тюремного заключения за передачу «секретной» информации гражданке России, сообщило издание Omaha World-Herald.
По данным издания, Бриггс всего лишь показал своей возлюбленной план служебной поездки. Старшина ВМС, проходя службу на авиабазе Оффут, распечатал со служебного компьютера электронное письмо, сфотографировал его на смартфон и направил фото россиянке. Электронное письмо, по данным следствия, было все лишь программой служебной поездки Бриггса. По его. Он сфотографировал его и отправил русской подруге, поскольку она не поверила ему, что он не сможет с ней разговаривать во время служебной поездки. Бригсс признал вину в разглашении секретной информации, сокрытии данных об общении с представителем другого государства и о поездке в Сербию вместо проведения отпуска в штате Небраска, передает «Интерфакс».
По данным следствия, старшина ВМС использовал служебный компьютер для получения секретной информации 9 января 2019 года и осознавал, что эта информация может быть использована для того, чтобы «нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину». С октября 2018 года по январь 2019 года он проходил службу на авиабазе Оффут в штате Небраска, где расположена штаб-квартира Стратегического командования США, отвечающего за стратегические ядерные силы. По данным властей, он имел доступ к информации, касающейся национальной обороны.
Следователь ВВС США Стивен Люис заявил об озабоченности, что иностранное правительство могло воспользоваться отношениями Бриггса с россиянкой, которая проходила по делу под именем Люба или обозначалась как «ЛС». В свою очередь адвокат Фрэнк Спиннер указал, что следствие не обнаружило никаких доказательств вовлечения иностранного правительства.
Бриггс начал общаться по Интернету с россиянкой в январе 2017 года, когда он проходил службу в Джибути в Восточной Африке. В последующие два года они встречались в Дубае, Македонии и столице Сербии Белграде.
С учетом уже проведенного в заключении срока после ареста и хорошего поведения Бриггс может выйти на свободу уже в октябре 2021 года, сказал его адвокат.
Напомним, по версии обвинения, Бриггс, находясь на службе, «получил секретную информацию» и сознательно «передал данные» россиянину, «человеку, который не уполномочен их получать».
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В мире , Происшествия , Интерфакс , Сербия , США
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