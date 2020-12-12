Алиев выгнал США и Францию из карабахского урегулирования 

Почивающий на лаврах победителя Ильхам Алиев в резкой форме раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность к разрешению карабахского конфликта. Азербайджанский лидер заявил представителям Парижа и Вашингтона, что не приглашал их с визитом в Баку, хотя встречу с ними все же провел. Кто стоит за жесткими заявлениями Алиева и почему Азербайджан не боится испортить отношения с США и Францией?

В субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявил , что он не приглашал их в Баку.

«Приезд сюда был вашей идеей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу», — отметил Алиев во время встречи с сопредседателями группы от США и Франции Эндрю Шофером и Стефаном Висконти, а также послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

Алиев добавил, что «не был против» визита, когда узнал, что «Минская группа хочет приехать». По его словам, «Минская группа выступала с идеями и старалась действовать творчески», но «это не дало никакого результата».

Президент Азербайджана также заявил, что урегулирование карабахского конфликта изменило ситуацию в регионе, «Азербайджан урегулировал конфликт, продолжавшийся около 30 лет, добился этого силовым путем и политическими средствами». Он подчеркнул, что « Армения была принуждена к подписанию акта о капитуляции», причем Ереван «никогда не подписал бы это добровольно».

«Мы заставили их, не Минская группа! Мы и президент Путин. Это — реальность. Если бы не вмешательство и усилия президента Путина, сегодня, вероятно, ситуация была бы иной, — сказал президент Азербайджана. — Пашинян говорил, что «Карабах — это Армения». Он допустил ошибку и получил заслуженное наказание. Он заслуживает этого унижения».

Как заявили в ответ представители США и Франции, они понимают, что в настоящее время сложилась новая ситуация. Они обещали довести до своих правительств позицию Алиева. Выразив признательность за возможность встречи сопредседателей Минской группы с главой Азербайджана, посол России Михаил Бочарников отметил, что Россия, будучи участником достигнутого трехстороннего соглашения, придает особое значение его реализации.

Встреча Алиева с представителями Минской ОБСЕ сопровождалась неожиданным нарушением перемирия в Нагорном Карабахе. В субботу в министерстве обороны Армении сообщили , что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Затем Россия и Армения на уровне министров обороны обсудили данный инцидент, а Баку заявил о проведении вынужденной «антитеррористической операции» в лесах Нагорного Карабаха, в результате которой погибли четыре человека.

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, резкий тон Алиева в адрес западных дипломатов и готовность к военному обострению в Карабахе обусловлены «фактором победителя». «С позиции победителя всегда проще вести любые переговоры. Потому Алиев может себе позволить то, что не может себе позволить тот же Пашинян», — убежден политолог.

«Раздражение Алиева в отношении Парижа и Вашингтона понятно. Недавно Сенат Франции принял резолюцию о признании Карабаха, а в США по-прежнему сильно армянское лобби. Алиев не считает эти стороны непредвзятыми и объективными участниками Минской группы. Да, когда-то в Баку надеялись, что группа ОБСЕ сможет урегулировать конфликт, но их усилия результата не принесли. Исключением была лишь Россия, которая всегда прилагала для этого больше усилий. Здесь можно вспомнить и Казанскую формулу урегулирования, и Мадридские принципы , которые разрабатывались при активном участии Москвы», — пояснил собеседник.

«Также необходимо учитывать фактор Турции. Сейчас, как мы знаем, у Парижа и Вашингтона очень сложные отношения с Анкарой. Причем эти сложности касаются не только проблематики Карабаха, но и вопросов поставки туркам российских систем С-400, вопросов транзита и добычи газа, нелегальной миграции и религии. Похоже, не видя для себя каких-либо угроз, Алиев счел нужным продемонстрировать солидаризацию с Эрдоганом, который сейчас ведет активное противостояние с Западом», — предположил Кортунов.

Схожей точки зрения придерживается эксперт клуба «Валдай» , профессор СПбГУ Станислав Ткаченко . «Во-первых, совершенно справедливо, что на ближайшие годы, может, десятилетия, ключевым партнером Азербайджана является Турция. Поэтому Алиев сказал примерно то, что от него хотел слышать Эрдоган», — считает Ткаченко.

«А во-вторых, Алиев обрисовал реальную ситуацию. Президент Азербайджана считает, что за пределами России и Турции ни у какой другой страны нет влияния на карабахский конфликт. При этом прежние попытки вмешательства Франции и США имели лишь негативные последствия. В отличие от них, только Россия обеспечила дипломатическое решение конфликта, а Турция — помогла военной силой», — пояснил собеседник.

«В конечном итоге, я думаю, Алиев положительно оценил эффективность дипломатического стиля Эрдогана и решил, что Азербайджану не помешает его позаимствовать и частично использовать в разговорах с представителями Запада», — констатировал Ткаченко.

При этом такая политика Баку несет в себе риски и для России, убеждены эксперты.

«В будущем возможны варианты, при которых территория Азербайджана станет плацдармом для турецкой экспансии в регионы Средней Азии, Северного Кавказа и Поволжья. Основания для таких опасений есть, хотя Москва на официальном уровне продолжает называть Эрдогана ответственным и надежным партнером», — отмечает Кортунов.

«Помимо вышеперечисленных проблем, есть вопросы военно-технического сотрудничества Турции с Украиной, конфликты в Сирии и Ливии, несовпадающие позиции по восточной части Средиземноморья. У нас сложные отношения, которые можно охарактеризовать как смесь сотрудничества с элементами конкуренции и в чем-то даже конфронтации. Об этом не надо забывать», — призывает политолог.

«В такой ситуации главная задача России в отношениях с Азербайджаном и Турцией — добиться политического урегулирования конфликта в Карабахе. Для нас важно не останавливаться на том, что уже достигнуто — я имею ввиду прекращение огня. Если мы не будем двигаться вперед в решении политических проблем — наши миротворцы могу оказаться свидетелями или жертвами очередного военного обострения. Поэтому сейчас российские дипломаты должны развить тот успех, которого удалось достичь благодаря нашим миротворцам», — резюмировал Кортунов.