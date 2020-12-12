СМИ: Турция нанесла удары по Ираку

Боевая авиация Турции нанесла в субботу серию ударов по северной части Ирака . Об этом сообщает новостной портал Iraqi news со ссылкой на источники во входящей в состав Иракского Курдистана провинции Дахук, которая подверглась налетам.

По их данным, целью воздушных рейдов был ряд деревень в районе Эль-Амадия. О масштабах нанесенного в результате бомбардировок ущерба и пострадавших информации пока не поступало.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. Иракское руководство в свою очередь осуждает действия турецких ВС, называя их нарушением суверенитета Ирака.