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СМИ: ВВС Турции нанесли серию ударов по северу Ирака 

ТАСС 18 минут назад
СМИ: Турция нанесла удары по Ираку
Фото: ЕРА/ИТАР-ТАСС
Боевая авиация Турции нанесла в субботу серию ударов по северной части Ирака. Об этом сообщает новостной портал Iraqi news со ссылкой на источники во входящей в состав Иракского Курдистана провинции Дахук, которая подверглась налетам.
По их данным, целью воздушных рейдов был ряд деревень в районе Эль-Амадия. О масштабах нанесенного в результате бомбардировок ущерба и пострадавших информации пока не поступало.
ВС Турции периодически наносят точечные удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год.
Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. Иракское руководство в свою очередь осуждает действия турецких ВС, называя их нарушением суверенитета Ирака.
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Комментарии 1
В мире , Армия , Рабочая партия Курдистана , Анкара , Ирак , Турция
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