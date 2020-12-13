Киев запротестовал из-за санкций Москвы

"Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества", — говорится в сообщении на сайте МИД.