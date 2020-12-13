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Москва

Киев выразил протест из-за расширения Россией списка санкций 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Киев запротестовал из-за санкций Москвы
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением кабинета министров РФ о расширении списка санкций против украинских физлиц.
В пятницу правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества", — говорится в сообщении на сайте МИД.

"Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права", — добавили в министерстве.

Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.
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В мире , Украина , Санкции , Протесты в России , Владимир Путин , МИД , Правительство РФ , Киев
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