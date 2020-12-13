Киев запротестовал из-за санкций Москвы

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением кабинета министров РФ о расширении списка санкций против украинских физлиц.
В пятницу правительство России утвердило список из 849 имен, которые подпадают под персональные санкции против Украины, соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества", — говорится в сообщении на сайте МИД.
"Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права", — добавили в министерстве.
Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян.