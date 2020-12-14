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Москва

Тихановская считает, что Европа ничего не может сделать в ситуации вокруг Белоруссии 

ТАСС и ещё 6 30 минут назад
Тихановская уверена в бессилии ЕС в ситуации с Белоруссией
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Страны Европы только выражают обеспокоенность, но ничего не могут сделать в ситуации вокруг Белоруссии. Такое мнение выразила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном в воскресенье интервью американскому журналу The New Yorker.
"Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают. Они не могут сидеть сложа руки. Теперь я вижу, что хотя они и выражали свою обеспокоенность — свою солидарность, — на самом деле они ничего не могут сделать, — полагает оппозиционер. — Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно".
По ее словам, "европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию". "Я выросла в семье, которая научила нас всегда быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию того, что я не должна благодарить за простые заявления об обеспокоенности — что мы должны требовать конкретных действий. Я учусь очень медленно", — сказала Тихановская.
В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Тихановская, которая не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Оппозиция призывает продолжать протесты с требованием провести новые выборы. К несогласованным акциям присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.
Власти Белоруссии призывают прекратить несогласованные акции и заявляют о том, что протесты "организуются из-за границы". Лукашенко не раз выражал мнение, что внешние силы пытались реализовать в республике сценарий "цветной революции".
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Нью-Йорк , США
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