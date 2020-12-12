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ВОЗ: смертность от COVID выросла в Европе на 100 процентов 

Майк Габриелян 27 минут назад
Уровень смертности от COVID-19 вырос на 60% по всему миру. Такие шокирующие цифры привела представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

«По всему миру растет процент смертности», — сказала она.

По словам Керкхове, рост неравномерно распределен по странам мира. За последние шесть недель число смертей в Европейском регионе увеличилось почти на 100 процентов, в Северной и Южной Америке — на 54 процента, а в Африке — на 50 процентов.

«Вирус все еще циркулирует. Большая часть мира остается под угрозой », — сказала Керкхове.

Ее цитирует The Straits Times.
В ВОЗ предупредили, что в предстоящие праздники надо вести себя ответственно.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал людей очень тщательно продумать свои планы на Рождество и Новый год, иначе праздник может обернуться слезами.

«Праздники — это время, чтобы расслабиться и веселиться, но … радость может очень быстро превратиться в печаль, если мы не примем надлежащих мер предосторожности… Лучший подарок, который вы можете сделать близким — дар здоровья», — сказал доктор Тедрос.

Ранее «Рамблер» сообщал, что обнаружен способ уничтожить коронавирус за пару минут.
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В мире , Видео , ВОЗ
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