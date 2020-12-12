Глава МВД ФРГ призвал к немедленному локдауну 

ФРГ Вводить ограничения по COVID-19 в Германии после Рождества будет слишком поздно, считает глава МВД Хорст Зеехофер , он призвал незамедлительно ввести локдаун в стране, передает Радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ намерено ввести локдаун сразу после католического Рождества, 27 декабря. Предполагалось, что в рамках ограничений свою работу продолжат лишь супермаркеты.

«Единственный шанс восстановить контроль над ситуацией — локдаун, но он должен быть введен незамедлительно. Если мы будем ждать Рождества, нам придется иметь дело с большим числом (заболевших)», — заявил министр.

По его мнению, Германия упустила преимущество, которое получила весной в борьбе с коронавирусом, и это произошло не из-за недостаточной дисциплинированности граждан, а «в первую очередь, из-за недостаточных мер».

Согласно данным института Роберта Коха, за сутки от коронавируса в Германии скончались почти 600 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали почти 21 тысячу случаев заражения COVID-19.