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Глава МВД ФРГ призвал к немедленному локдауну 

Газета.Ru 1 час назад
Глава МВД ФРГ призвал к немедленному локдауну
Фото: РИА Новости
Вводить ограничения по COVID-19 в Германии после Рождества будет слишком поздно, считает глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, он призвал незамедлительно ввести локдаун в стране, передает Радио Sputnik.
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ намерено ввести локдаун сразу после католического Рождества, 27 декабря. Предполагалось, что в рамках ограничений свою работу продолжат лишь супермаркеты.

«Единственный шанс восстановить контроль над ситуацией — локдаун, но он должен быть введен незамедлительно. Если мы будем ждать Рождества, нам придется иметь дело с большим числом (заболевших)», — заявил министр.

По его мнению, Германия упустила преимущество, которое получила весной в борьбе с коронавирусом, и это произошло не из-за недостаточной дисциплинированности граждан, а «в первую очередь, из-за недостаточных мер».
Согласно данным института Роберта Коха, за сутки от коронавируса в Германии скончались почти 600 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали почти 21 тысячу случаев заражения COVID-19.
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В мире , Хорст Зеехофер , МВД , ИА Sputnik , Германия
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