Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Британцы запасаются продуктами в опасении срыва сделки по Brexit 

Российская Газета 47 минут назад
Британцы запасаются продуктами
Фото: ТАСС
На французском берегу Ла-Манша скопились сотни грузовиков, водители которых часами дожидаются погрузки на паром или грузовой поезд, пересекающий пролив по Евротоннелю. Транспортная система, соединяющая Францию и Великобританию, не справляется с таким количеством грузового транспорта.
Генеральный секретарь Национальной федерации дорожного транспорта Себастьян Ривера объяснил ситуацию ажиотажным спросом по ту сторону пролива.

"Британцы сейчас заполняют свои склады в ожидании трудностей, связанных с Brexit. Речь идет об административных формальностях на границе, в том числе, проверке деклараций и возможных таможенных сборах. Поэтому за последние три недели наблюдается рост потока машин в направлении Великобритании", — подчеркнул специалист.

Между тем премьер Борис Джонсон заявил, что англичанам стоит подготовиться к выходу из ЕС без заключения торгового соглашения.

"На данный момент существует большая вероятность, что наше решение будет больше похоже на отношения Австралии с ЕС, чем на отношения Канады с ЕС" — отметил он.

Имеется в виду отказ от привилегированного партнерства и переход к принципам глобальной свободной торговли.
Окончательная судьба соглашения между Великобританией и Евросоюзом по поводу условий Brexit должна решиться до 13 декабря, уточнила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Брюссель обещает Лондону суверенитет по торговой сделке.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
Российская Газета: последние новости
Китай закрыл город на границе с Россией из-за одного случая COVID-19 Китай закрыл город на границе с Россией из-за одного случая COVID-19 Трамп: До начала вакцинации от COVID-19 в США осталось менее 24 часов Трамп: До начала вакцинации от COVID-19 в США осталось менее 24 часов Экономист озвучил срок окончания пандемии коронавируса Экономист озвучил срок окончания пандемии коронавируса
Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Себастьян Ривера , ЕС , Еврокомиссия , Великобритания , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Общество
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Происшествия
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Происшествия
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
01:37
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение