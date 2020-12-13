Британцы запасаются продуктами

"Британцы сейчас заполняют свои склады в ожидании трудностей, связанных с Brexit. Речь идет об административных формальностях на границе, в том числе, проверке деклараций и возможных таможенных сборах. Поэтому за последние три недели наблюдается рост потока машин в направлении Великобритании", — подчеркнул специалист.