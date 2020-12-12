Режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии 

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Тело южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, скончавшегося от осложнений COVID-19, вероятнее всего, будет кремировано в Латвии , где он умер, передает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатический источник.

По данным агентства, семья Ким Ки Дука обратилась в посольство Южной Кореи в Латвии с просьбой позаботиться о похоронах, сославшись на трудности перевозок и поездок из-за пандемии COVID-19. Посольство Южной Кореи ведет переговоры с семьей по поводу похорон.

Режиссер скончался 11 декабря в Латвии от осложнений коронавируса в возрасте 59 лет.

Он был обладателем главного приза 69-го Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва" за фильм "Пьета", лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно за картину "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", а "Самаритянка" сделала его обладателем приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале.

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