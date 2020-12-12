Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии 

РИА Новости 18 минут назад
Тело южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, скончавшегося от осложнений COVID-19, вероятнее всего, будет кремировано в Латвии, где он умер, передает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатический источник.
По данным агентства, семья Ким Ки Дука обратилась в посольство Южной Кореи в Латвии с просьбой позаботиться о похоронах, сославшись на трудности перевозок и поездок из-за пандемии COVID-19. Посольство Южной Кореи ведет переговоры с семьей по поводу похорон.
Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса
Режиссер скончался 11 декабря в Латвии от осложнений коронавируса в возрасте 59 лет.
Он был обладателем главного приза 69-го Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва" за фильм "Пьета", лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно за картину "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", а "Самаритянка" сделала его обладателем приза "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последние новости
Умер звезда сериала "Вечный зов" Николай Иванов Умер звезда сериала "Вечный зов" Николай Иванов Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии
Комментарии
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Происшествия
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
01:37
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение