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Москва

Решение Владимира Путина по ценам на еду в России вызвало переполох в Германии 

runews24.ru и ещё 2 25 минут назад
Первыми действия российских властей оценили германские аналитики. В этих мерах они увидели тревожный для всего мира сигнал, о чем пишет германское информагентство Agrarheute.
Так, в Германии обратили внимание на то, что Россия — это один из крупнейших в мире экспортеров нефти.
Планы Москвы по снижению цен на продовольствие внутри России станет причиной глобального роста цен на зерно на мировом рынке, считают эксперты.

«Нельзя исключать то, что Москва может решить ввести экспортные пошлины на зерно, что приведет к росту цен на пшеницу», — приводит слова экспертов издание.

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В мире , Видео , Политика , Владимир Путин
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