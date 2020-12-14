Первыми действия российских властей оценили германские аналитики. В этих мерах они увидели тревожный для всего мира сигнал, о чем пишет германское информагентство Agrarheute.

Так, в Германии обратили внимание на то, что Россия — это один из крупнейших в мире экспортеров нефти.

Планы Москвы по снижению цен на продовольствие внутри России станет причиной глобального роста цен на зерно на мировом рынке, считают эксперты.