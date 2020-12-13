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Франция отреагировала на казнь иранского журналиста 

Lenta.ru и ещё 5 27 минут назад
Франция отреагировала на казнь иранского журналиста
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Франции отреагировало на казнь главы новостного портала Amad News Рухоллы Зама, жившего в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Французское ведомство осудило казнь журналиста, назвав ее серьезным нападением на свободу слова в Иране.

«Это варварский и неприемлемый акт, противоречащий международным обязательствам этой страны. Франция вновь заявляет о своем постоянном неприятии смертной казни везде и при любых обстоятельствах», — отметили там.

Иранский журналист был казнен 12 декабря. За несколько дней до этого Верховный суд Ирана подтвердил вынесенный в июне приговор.
Зам был задержан в октябре 2019 года силами Корпуса стражей исламской революции. Утверждалось, что разведка много лет следила за журналистом. По их данным, он сотрудничал с иностранными спецслужбами и хотел «привести страну к смятению». В июне этого года его приговорили смертной казни.
В 2017-2018 годах Зам активно занимался освещением протестных акций в Иране, при этом местом его постоянного жительства была Франция. Власти Ирана неоднократно называли Amad News антиправительственным ресурсом.
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В мире , Иран , Франция
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