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Москва

Трамп наложит вето на оборонный бюджет с санкциями против России 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
Трамп наложит вето на оборонный бюджет с санкциями против России
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на проект оборонного бюджета, несмотря на значительную поддержку документа в американском конгрессе.

"Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето!" — написал Трамп в воскресенье в Twitter.

Бюджет на 740 миллиардов долларов получил одобрение большинства сенаторов и более двух третей членов палаты представителей. При таком уровне поддержки документ преодолеет запрет президента.
Проект, в частности, предусматривает расширение ограничений против российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений на Украину, запрет на сотрудничество американских и российских военных, антитурецкие санкции за поставки Анкаре российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против Москвы.
Трампа не устраивают в бюджете некоторые конкретные положения, в числе прочего — "зашитое" в текст законопроекта намерение конгресса поменять наименования военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США. Как говорят сторонники инициативы, она поможет бороться с расизмом, противники называют ее ненужным сведением счетов с историей страны.
Американский лидер также требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за контент. Это связано с личными счетами Трампа и представителей медиа: Twitter, Facebook и другие платформы часто помечают заявления президента как дезинформацию или спорный контент, глава государства обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику. Если соцсети и СМИ признают юридически ответственными за контент, это нарушит сложившуюся в США традицию и де-факто может предельно затруднить их работу. Конгресс не поддерживает Трампа в его стремлении ввести подобную ответственность.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила в нем участие.
Москва неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому. В Кремле подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.
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В мире , Северный поток 2 , Санкции , Дональд Трамп , Германия , Дания , Китай , США , Финляндия , Швеция
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