"Одиннадцатого декабря примерно в 20.40 (19.40 мск) противник предпринял попытку атаки на боевые позиции Армии обороны (Карабаха — ред.), дислоцированные на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки огнестрельные ранения различной степени получили трое резервистов. Их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.