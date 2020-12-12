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В Иране повесили главу новостного портала «Амад Ньюз» 

РИА Новости 25 минут назад
В Иране казнили главу новостного портала «Амад Ньюз»
Фото: REUTERS / Wana News Agency
Руководитель новостного портала "Амад Ньюз" Рухолла Зам казнен в субботу в Иране, сообщает агентство Mehr News.
Сообщается, что смертная казнь приведена в исполнение в субботу утром через повешение.
Ранее на этой неделе стало известно, что власти Ирана подтвердили смертный приговор главе новостного портала "Амад ньюз", получавшему помощь от иностранных разведок.
В середине октября 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании Зама. Согласно открытым источникам, Зам активно освещал протесты декабря 2017 — января 2018 года во всем Иране.
Глава новостного портала, как отмечало агентство IRNA, был задержан за "антиреволюционную деятельность". Сообщалось, что его действия якобы направляла разведка Франции и он получал поддержку со стороны разведывательных служб США и Израиля.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже, не уточнялось, каким образом он был задержан и где.
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В мире , ИА IRNA
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