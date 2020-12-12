России. Европа снова находится в критической ситуации, поскольку суточные показатели смертности от covid-19 достигают рекордного уровня, и страны в срочном порядке пытаются увеличить масштабы тестирования и помочь больницам. В статье рассказывается о ситуации в Великобритании , Германии, Франции, Швеции

Лондон — Европа снова находится в критической ситуации, поскольку суточные показатели смертности от covid-19 достигают рекордного уровня, и страны в срочном порядке пытаются увеличить масштабы тестирования и помочь больницам, которые еле справляются с огромной нагрузкой.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что, несмотря на обнадеживающие сообщения о начале выпуска вакцины в Великобритании, для спасения людей по-прежнему необходимы решительные действия, поскольку коронавирус стремительно распространяется в странах, пытающихся восстановить некоторое подобие нормального состояния.

В пятницу Россия и Германия сообщили о рекордных суточных показателях смертности от covid-19, а в октябре число смертей в России достигло максимума за последнее десятилетие. В Стокгольме коечный фонд отделений интенсивной терапии и реанимации (ИТР) заполнен на 99%. При этом Швеция предложила ввести «весенний» Закон о пандемии (он вступит в силу весной), чтобы получить возможность принудительно закрывать некоторые общественные места. И Франция заявила, что после того, как суточный показатель заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей, никакого ослабления режима изоляции, намеченного на вторник, не будет.

По данным Национального центра по контролю заболеваний Института Роберта Коха, в Германии за сутки умерло 598 человек. В пятницу в стране также был зарегистрирован рекордный прирост числа заболевших, который составил 29 875 человек, что примерно на шесть тысяч инфицированных больше, чем днем ранее.

Немецкие законодатели собираются в ближайшие дни провести заседание, чтобы ужесточить режим изоляции и тем самым попытаться сдержать рост заболеваемости. На этой неделе канцлер Ангела Меркель обратилась к жителям страны со страстным призывом ограничить свои социальные контакты в преддверии праздников и выступила в поддержку ужесточения действующих ограничений.

Несмотря на знаменитую систему здравоохранения Германии и ее успехи в сдерживании распространения вируса в начале пандемии, отдельные ограничения, недавно введенные в стране, не смогли остановить всплеск второй волны.

«Германия, разумеется, очень обеспокоена, и вы видите, что статистика в стране полностью меняется в сторону ухудшения», — сказала в интервью телеканалу (CNN) профессор медико-профилактического факультета Эдинбургского университета Линда Болд (Linda Bauld).

По ее словам, это, видимо, связано с ослаблением режима изоляции и «тем, что их учреждения, занимающиеся тестированием и отслеживанием, работают в условиях большой нагрузки».

Болд сказала, что такие страны, как Испания и Франция благодаря недавно введенным ограничениям добились некоторого улучшения ситуации. Но, хотя в Великобритании наблюдается некоторое улучшение эпидемиологической ситуации, в ряде регионов — включая Уэльс — ситуация опять ухудшается.

«В некоторых странах Европы действовали ограничения, которые сейчас ослабляются, и когда ограничения отменяют, люди просто этим пользуются, что и произошло в Уэльсе, — добавила она. — Дело просто в человеческом поведении».

«Думаю, январь будет очень сложным, и, вероятно, февраль тоже».

Большой риск

В четверг министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) предупредил, что в некоторых регионах число случаев заболевания covid-19 снова растет. Хотя в последние недели благодаря введенному в ноябре режиму изоляции в Англии наблюдалось снижение роста. Сейчас в Великобритании ежедневно регистрируется в среднем 16 тысяч новых случаев заболевания, что больше, чем на прошлой неделе.

На ежедневном брифинге Хэнкок сказал, что он «особенно обеспокоен» количеством случаев инфицирования в Лондоне и близлежащих графствах Кент и Эссекс. В Лондоне большинство случаев заболевания приходятся на школьников в возрасте 11-18 лет, при этом у взрослых этот показатель «в целом не меняется», сказал он.

Чтобы остановить рост заболеваемости среди учащихся школ и при этом не закрывать школы, среди всех детей этой возрастной группы в наиболее пострадавших районах этих регионов будет проведено массовое тестирование на коронавирус.

В течение недели до шестого декабря самый высокий в Англии показатель распространения коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Лондоне, что подогревало слухи о возможном ужесточении режима изоляции в городе с 16 декабря, когда власти проанализируют статистику в регионах. В этом случае должны будут закрыться пабы и рестораны.

В четверг в Великобритании было зарегистрировано 20964 новых случаев инфицирования коронавирусом (что почти на пять тысяч заболевших больше, чем за предыдущие сутки) и 516 смертельных случаев. Таким образом, число заболевших достигло почти 1,8 миллиона человек, а число умерших — 63082 человек.

«Просто люди действительно должны понимать, насколько велик риск и что большинства этих смертей можно будет избежать, если мы сможем продержаться еще немного», — сказала в интервью телеканалу «Си-Эн-Эн» адъюнкт-профессор факультета демографии и здоровья населения Оксфордского университета Дженнифер Доуд (Jennifer Dowd).

«Я очень хочу, чтобы люди спрятались и переждали, и я понимаю, что, не общаясь с нашими близкими и друзьями, мы очень многого лишаемся, но, на мой взгляд, по-настоящему важно то, что сейчас мы можем видеть конечную точку».

Франция

Как заявил на пресс-конференции в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс (Jean Castex), с учетом последних данных об инфицировании коронавирусом covid-19 Франция решила, что запланированная на 15 декабря отмена некоторых ограничений не состоится.

«15 декабря мы перейдем к новому этапу, но правила будут более строгими, чем мы предполагали», — сказал Кастекс журналистам, добавив, что целевой показатель снижения суточного прироста числа заболевших до пяти тысяч человек, который президент Эммануэль Макрон обозначил в качестве предварительного условия для снятия режима изоляции, к этой дате достигнута не будет.

В четверг министр здравоохранения Оливье Веран (Olivier Véran) сообщил о 14 тысячах новых случаях инфицирования коронавирусом по сравнению с 12 тысячами, зарегистрированными в прошлый четверг. Он предупредил о том, что в условиях низких зимних температур и при больших скоплениях людей в праздничные дни уровень заболеваемости может вырасти.

Как сказал Кастекс, учреждения культуры и искусства, включая театры и музеи, которые должны были вновь открыться 15 декабря, будут закрыты еще на три недели.

Премьер-министр добавил, что введенный во Франции комендантский час с 21:00 до 06:00 будет более строгим и теперь будет действовать с 20:00 до 06:00. Единственное исключения будет сделано в канун Рождества.

Однако с 15 декабря гражданам Франции не понадобятся специальные разрешения на то, чтобы выходить из дома, и им будет разрешено выезжать в другие регионы страны. Рестораны и кафе будут открыты, как и планировалось, 20 января.

Кастекс подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в стране «в последние недели значительно улучшилась», но в последние несколько дней это улучшение происходит более медленными темпами.

Рекордный уровень смертности и угрожающая ситуация в больницах

В пятницу Россия также сообщила о рекордном числе смертей от covid-19 за сутки, которое, как следует из сообщения оперативного штаба, составило 613 человек.

Россия сообщила о 28585 новых случаях заражения коронавирусом, в результате общее число заболевших с начала пандемии достигло 2597711 человек, а число умерших — 45893 человек. «Си-Эн-Эн» и другие СМИ ранее сообщали, что используемый в России метод подсчета смертельных случаев от коронавируса вызывает сомнения у независимых наблюдателей, и реальное число умерших может быть намного выше.

В четверг «Росстат» , российская Федеральная служба государственной статистики, опубликовал данные о смертности за октябрь, согласно которым в том месяце от коронавирусной инфекции covid-19 умерло почти 23 тысячи человек. Оперативный штаб, который ежедневно представляет данные о новых случаях заболевания и смертельных случаях, сообщил только о 7344 умерших в октябре.

По данным Росстата, в России за период с апреля по октябрь количество избыточных смертей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило примерно 164 тысячи человек.

Кроме того, статистическая служба сообщила, что в октябре число умерших достигло более 205 тысяч человек, и по уровню смертности этот месяц стал рекордным за последнее десятилетие.

«Закон о пандемии»

Власти Швеции, которые, как известно, во время первой волны пандемии в Европе решили не вводить режим изоляции, хотят весной ввести временный «Закон о пандемии». Этот закон даст им право в случае необходимости принудительно закрывать определенные общественные места, поскольку, как заявили чиновники системы здравоохранения, на сегодняшний день в Стокгольме коечный фонд отделений интенсивной терапии и реанимации заполнен на 99%.

Министр социального обеспечения Лена Халленгрен (Lena Hallengren) и министр культуры Аманда Линд (Amanda Lind) заявили в среду, что законопроект будет принят парламентом, закон может вступить в силу 15 марта.

«В настоящее время мы находимся в серьезной ситуации, и нам нужна помощь», — заявил на пресс-конференции в среду директор департамента здравоохранения Стокгольма Бьорн Эрикссон (Bjorn Eriksson).

В четверг в интервью телеканалу «Си-Эн-Эн» Эрикссон сказал, что из-за нехватки медицинских работников ведутся переговоры с частными компаниями, предоставляющими медицинские услуги, с целью «выяснить, сможем ли мы получить подкрепление, чтобы у медицинского персонала наших больниц было время на восстановление».

Он сказал, что по состоянию на утро четверга «в наших больницах имеется 10-12 отделений интенсивной терапии и реанимации, но мы открываем дополнительные отделения и палаты ИТР, поэтому ситуация постоянно меняется».

Он добавил, что у пациентов с коронавирусом также есть возможность лечиться в палатах и отделениях «интенсивного ухода, которые представляют собой нечто среднее между обычным стационаром и отделением ИТР», что помогает снять нагрузку с отделений ИТР.

Теперь, когда в Европе начался выпуск вакцины, появилась надежда. Но, по словам Дженнифер Доуд, чтобы предотвратить бессмысленные смерти, люди должны сделать последний рывок.