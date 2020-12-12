Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

США оказались на грани раскола 

Ura.Ru 56 минут назад
США оказались на грани раскола
Фото: РИА Новости
В Соединенных Штатах Америки предложили создать Союз штатов. Такую мысль высказал председатель Республиканской партии Техаса Аллен Уэст в верховном суде штата, где рассматривался иск о пересмотре результатов выборов президента Америки. Заявление Уэста опубликовано в пятницу на сайте Республиканской партии.
Суд отклонил иск о пересмотре итогов выборов. «Это решение будет иметь далеко идущие последствия для будущего нашей конституционной республики. Возможно, законопослушные штаты должны объединиться и сформировать Союз штатов, который будет соблюдать Конституцию», — прокомментировал итоги заседания Уэст.
Иск Техаса в Верховный суд США поддержали 17 штатов, где у власти находятся члены Республиканской партии, передает телеканал 360. 12 декабря суд отклонил иск, решив, что нет оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в других штатах, сообщает RT.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Демократ Джо Байден получил поддержку 270 членов коллегии выборщиков, что говорит о его победе. Дональд Трамп отказался признавать победу оппонента, однако 24 ноября начал передачу власти Байдену, а 27 ноября согласился покинуть Белый дом.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
Ura.Ru: последние новости
Украина требует ввести новые санкции против РФ. Ударят по каждому россиянину Украина требует ввести новые санкции против РФ. Ударят по каждому россиянину Евросоюз проголосовал за продление санкций в отношении России Евросоюз проголосовал за продление санкций в отношении России Вирусолог назвала опасные последствия коронавируса для мужчин Вирусолог назвала опасные последствия коронавируса для мужчин
Комментарии 123
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение