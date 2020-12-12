США оказались на грани раскола 

Соединенных Штатах Америки предложили создать Союз штатов. Такую мысль высказал председатель Республиканской партии Техаса Аллен Уэст в верховном суде штата, где рассматривался иск о пересмотре результатов выборов президента Америки. Заявление Уэста опубликовано в пятницу на сайте Республиканской партии.

Суд отклонил иск о пересмотре итогов выборов. «Это решение будет иметь далеко идущие последствия для будущего нашей конституционной республики. Возможно, законопослушные штаты должны объединиться и сформировать Союз штатов, который будет соблюдать Конституцию», — прокомментировал итоги заседания Уэст.

Иск Техаса в Верховный суд США поддержали 17 штатов, где у власти находятся члены Республиканской партии, передает телеканал 360. 12 декабря суд отклонил иск, решив, что нет оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в других штатах, сообщает RT.