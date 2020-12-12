Спикер делегации по Донбассу оскорбил электорат Зеленского

Спикер украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" оскорбительно высказался об избирателях президента Владимира Зеленского.
Во время эфира журналист Юрий Бутусов напомнил, что Арестович, недавно назначенный на должность внештатного советника главы Офиса президента Украины, еще в марте этого года называл людей, проголосовавших за Зеленского, нецензурным словом.
"Тут необходимо разделять позицию. Если лично, то я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда кажутся мне этими самыми ****** (нецензурное слово. — прим. ред.) до сих пор", — заявил Арестович, отвечая на вопрос, изменилась ли его позиция.
При этом он добавил, что "как официальное лицо" не может называть сограждан "плохим словом" и что "любит всех" вне зависимости от политических взглядов.
Арестович был назначен на должность советника и спикера делегации Киева в контактной группе по Донбассу в конце октября решением главы делегации, первого президента Украины Леонида Кравчука.
Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22% голосов.