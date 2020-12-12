Спикер делегации по Донбассу оскорбил электорат Зеленского

Во время эфира журналист Юрий Бутусов напомнил, что Арестович, недавно назначенный на должность внештатного советника главы Офиса президента Украины , еще в марте этого года называл людей, проголосовавших за Зеленского, нецензурным словом.

"Тут необходимо разделять позицию. Если лично, то я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда кажутся мне этими самыми ****** (нецензурное слово. — прим. ред.) до сих пор", — заявил Арестович, отвечая на вопрос, изменилась ли его позиция.

При этом он добавил, что "как официальное лицо" не может называть сограждан "плохим словом" и что "любит всех" вне зависимости от политических взглядов.

Арестович был назначен на должность советника и спикера делегации Киева в контактной группе по Донбассу в конце октября решением главы делегации, первого президента Украины Леонида Кравчука

Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22% голосов.