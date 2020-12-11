Представитель переходной команды избранного президента США Джозефа Байдена Джен Псаки в пятницу в ходе регулярного видеобрифинга воздержалась от комментариев по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2". Ей был задан вопрос о том, должно ли продолжаться строительство газопровода и должны ли европейские страны участвовать в решении этого вопроса.

"В данный момент я не обсуждала этот вопрос с нашей группой советников по национальной безопасности, — ответила Псаки, ранее выдвинутая Байденом на пост пресс-секретаря Белого дома. — Когда речь заходит о внешней политике, мы делаем все возможное для того, чтобы соблюдать правило, согласно которому в стране может быть только один президент".

Псаки пообещала, что "свяжется позднее" с задавшим вопрос корреспондентом.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

В пятницу в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) сообщили журналистам, что строительство газопровода "Северный поток — 2" возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа "Фортуна". Как ожидается, судно уложит участок газопровода длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. О дальнейших строительных работах на морском участке будет сообщено дополнительно, сказали в Nord Stream 2.

Санкции США

11 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря.