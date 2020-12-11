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Москва

Украинский дипломат захотел отобрать Крым у России 

Вероника Полынина 1 час назад
Украинский дипломат захотел отобрать Крым у России
Фото: ТАСС
Украинский дипломат Роман Бессмертный захотел силой отобрать Крым у России, передает РИА «Новости».
Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу и бывший посол страны в Минске в эфире крымско-татарского телеканала ATR призвал провести военную операцию по захвату полуострова.
По словам Бессмертного, первые пять лет после воссоединения Крыма с Россией у Киева был шанс вернуть регион путем переговоров.

«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — заявил он.

В первую очередь, согласно плану Бессмертного, необходимо выселить из Крыма «тех, кто лоялен». После этого он призвал «решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций».
Как сообщал «Рамблер», власти Украины ведут разговоры о возвращении Крыма вот уже шесть лет, каждый раз представляя новую стратегию. В конце октября была оглашена очередная стратегия, согласно которой в возвращении полуострова должны помочь иностранные партнеры Киева: Германия, Великобритания, Франция, Турция и США. Подробности операции по «деоккупации» Крыма власти Украины не приводили.
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В мире , Роман Бессмертный , РИА Новости
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