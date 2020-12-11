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Москва

Байден захотел продолжения торговой войны с Китаем 

Lenta.ru 1 час назад
Байден продолжит торговую войну с Китаем
Фото: Reuters
Избранный президент США Джо Байден номинировал на должность главного торгового представителя США Кэтрин Тай, известную своим критическим отношением к Китаю и его экономической политике, пишет CNBC.
По словам опрошенных изданием аналитиков, это может свидетельствовать о том, что будущий глава государства не намерен завершать торговую войну с Китаем, продолжающуюся с 2017 года. Кандидатура Тай должна пройти утверждение в Конгрессе. Если это произойдет, Тай станет первой азиатской женщиной в торговом представительстве США. Она свободно говорит на мандаринском диалекте китайского языка, а с 2007 по 2014 годы представляла интересы США в спорах с Китаем в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
Эксперты отмечают, что Байден и его будущая администрация, готовящиеся принять полномочия от Дональда Трампа, символизируют о намерении активно защищать интересы страны в международной торговле и противодействовать растущему влиянию Китая, в том числе конкуренции со стороны китайских компаний на американском рынке.
В частности, Байден собирается тщательно проанализировать заключенную в январе Трампом и председателем КНР Си Сзиньпином первую фазу торговой сделки. На фоне пандемии коронавируса, снизившей спрос на большинство товаров и услуг, стороны не соблюдали ее условия в полной мере.
Аналитики полагают, что Тай, как и Байден в целом намерены активнее задействовать международные институты в решении вопросов с Китаем, в частности ВТО и Всемирный банк. Это может негативно сказаться на позиции Пекина, поскольку сузить возможности для более мягких двусторонних договоренностей.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ВТО , Всемирный Банк
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