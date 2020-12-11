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Москва

Швейцария ввела санкции против Лукашенко 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Швейцария ввела санкции против Лукашенко
Фото: РИА Новости
Федеральный совет Швейцарии ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 высокопоставленных чиновников республики. Таким образом Берн присоединился к ограничительным мерам Евросоюза, сообщило правительство Швейцарии.
В отношении президента и белорусских чиновников введены финансовые ограничения и запрет на въезд и транзит через Швейцарию, передает РИА «Новости».
Санкции вступили в силу в пятницу в 20.00 мск, уточняется в сообщении. Как отметили в швейцарском правительстве, в санкционный список включены лица, «ответственные за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов выборы в Белоруссии». Среди них, помимо Лукашенко, значится его сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергиенко, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командующий группой «Альфа» Сергей Зубков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
В начале ноября Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Позже Евросоюз начал работу над третьим списком санкций по Белоруссии, меры добавятся к уже существующим.
Белоруссия в ответ ввела санкции против ЕС. Лукашенко заявил, что Запад строит разные схемы воздействия на власть республики и на него лично, чтобы «свергнуть строй», и хотел бы даже подключить к этому процессу Россию, но отстранить его от должности может только белорусский народ на основании действующих законов и конституции.
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Комментарии 1
В мире , Наталья Эйсмонт , Сергей Зубков , Петр Миклашевич , Александр Лукашенко , Игорь Сергиенко , Виктор Лукашенко , Администрация Президента РФ , МИД , ЕС , РИА Новости , Берн , Швейцария
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