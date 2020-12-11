Швейцария ввела санкции против Лукашенко 

"Было принято решение ввести финансовые санкции и запрет на въезд в Швейцарию и транзит через Швейцарию в отношении 15 человек, в том числе президента (Белоруссии — ред.) Александра Лукашенко", — говорится в сообщении правительства.

Как отмечается, меры вступают в силу 11 декабря 2020 года в 18.00 (20.00 мск). Подчеркивается, что таким образом Швейцария присоединяется к решениям, принятым 6 ноября Европейским союзом.

Лица, против которых введены санкции, "предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов выборы в республике", отметили в правительстве.