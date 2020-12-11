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В ООН заявили о сильнейшем экономическом кризисе 

ТК «Звезда» и ещё 5 46 минут назад
В ООН заявили о сильнейшем экономическом кризисе
Фото: Reuters
Страны мира могут столкнуться с сильнейшим за 80 лет экономическим спадом. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Социальные и экономические последствия пандемии огромны, и они продолжают усиливаться. Никакая вакцина не сможет исправить ущерб, который уже нанесен. Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», — сказал Гутерреш.

По словам генерального секретаря надвигается угроза голода. На планете растет «крайняя нищета». Он также добавил, когда появился коронавирус, страны не смогли объединиться.

«Пандемия — это кризис, не похожий ни на какой другой, при нем мир сталкивается с общим врагом. К сожалению, правительства стран не предприняли совместного ответа на эту глобальную угрозу», — считает глава ООН.

Ранее в ООН заявили, что мир может столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом в 2021 году. Об этом рассказал на специальном заседании Генассамблеи директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
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В мире , Антониу Гутерреш , Генассамблея ООН , ООН
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