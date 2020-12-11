Пока вы не уснули: Украине напомнили о тысячах россиян в Приднестровье 

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Гиперзвуковая ракета "Циркон" поразила цель
Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, сообщили в Минобороны России.
Британские СМИ: Россия готовится к ядерной войне
Британский таблоид The Daily Mail сообщил о тренировке российских ядерных сил, сопроводив материал словами о «подготовке к ядерной войне» и «обострении напряженности в отношениях с Западом».
Минобороны: «Спутник V» пытались дискредитировать из-за рубежа
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» планируется дискредитировать из-за рубежа — якобы ведется информационная кампания, финансируемая иностранными государствами.
Президент Владимир Путин заявил, что по делу об убийстве политика Бориса Немцова найдены заказчики и исполнители, но расследование дела следует «доработать».
Появились подробности громкого убийства в Краснодарском крае
Автомобиль подозреваемого в убийстве девушки и ее несовершеннолетнего брата в Краснодарском крае обнаружен.
У здания ФСБ по Карачаево-Черкессии произошел взрыв
Взрыв произошел возле здания управления ФСБ по Карачаево-Черкессии. По информации агентства, предположительно, смертник совершил самоподрыв.
Умер народный артист России Николай Иванов
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Актер петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева народный артист РФ Николай Иванов, известный зрителям в том числе как исполнитель главной роли в знаменитом советском многосерийном телефильме "Вечный зов", умер в пятницу в возрасте 77 лет.
Россияне перечислили причины своей бедности
Бедными себя считает треть россиян, большинство же жителей страны причисляет себя к людям со средним достатком. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса
Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, известный корейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии из-за коронавируса.
В Госдуме рассказали, почему российским миротворцам в Молдавии нет альтернативы
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН сказал, почему российским миротворцам в Молдавии нет альтернативы. Он заявил о необходимости защищать проживающих в регионе россиян.