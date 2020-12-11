Пока вы не уснули: Украине напомнили о тысячах россиян в Приднестровье 

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Гиперзвуковая ракета "Циркон" поразила цель

Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, сообщили в Минобороны России.

Британские СМИ: Россия готовится к ядерной войне

Британский таблоид The Daily Mail сообщил о тренировке российских ядерных сил, сопроводив материал словами о «подготовке к ядерной войне» и «обострении напряженности в отношениях с Западом».

Минобороны: «Спутник V» пытались дискредитировать из-за рубежа

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» планируется дискредитировать из-за рубежа — якобы ведется информационная кампания, финансируемая иностранными государствами.

Путин заявил, что заказчики по делу Немцова найдены

Президент Владимир Путин заявил, что по делу об убийстве политика Бориса Немцова найдены заказчики и исполнители, но расследование дела следует «доработать».

Появились подробности громкого убийства в Краснодарском крае

Автомобиль подозреваемого в убийстве девушки и ее несовершеннолетнего брата в Краснодарском крае обнаружен.

У здания ФСБ по Карачаево-Черкессии произошел взрыв

Взрыв произошел возле здания управления ФСБ по Карачаево-Черкессии. По информации агентства, предположительно, смертник совершил самоподрыв.

Умер народный артист России Николай Иванов

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Актер петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева народный артист РФ Николай Иванов, известный зрителям в том числе как исполнитель главной роли в знаменитом советском многосерийном телефильме "Вечный зов", умер в пятницу в возрасте 77 лет.

Россияне перечислили причины своей бедности

Бедными себя считает треть россиян, большинство же жителей страны причисляет себя к людям со средним достатком. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, известный корейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии из-за коронавируса.

В Госдуме рассказали, почему российским миротворцам в Молдавии нет альтернативы