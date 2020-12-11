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Пока вы не уснули: Украине напомнили о тысячах россиян в Приднестровье 

Елена Прошина 55 минут назад
Пока вы не уснули: Украине напомнили о тысячах россиян в Приднестровье
Фото: РИА Новости
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Гиперзвуковая ракета "Циркон" поразила цель

Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, сообщили в Минобороны России.
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Британские СМИ: Россия готовится к ядерной войне

Британский таблоид The Daily Mail сообщил о тренировке российских ядерных сил, сопроводив материал словами о «подготовке к ядерной войне» и «обострении напряженности в отношениях с Западом».
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Минобороны: «Спутник V» пытались дискредитировать из-за рубежа

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» планируется дискредитировать из-за рубежа — якобы ведется информационная кампания, финансируемая иностранными государствами.
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Путин заявил, что заказчики по делу Немцова найдены

Президент Владимир Путин заявил, что по делу об убийстве политика Бориса Немцова найдены заказчики и исполнители, но расследование дела следует «доработать».
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Появились подробности громкого убийства в Краснодарском крае

Автомобиль подозреваемого в убийстве девушки и ее несовершеннолетнего брата в Краснодарском крае обнаружен.
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У здания ФСБ по Карачаево-Черкессии произошел взрыв

Взрыв произошел возле здания управления ФСБ по Карачаево-Черкессии. По информации агентства, предположительно, смертник совершил самоподрыв.
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Умер народный артист России Николай Иванов

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Актер петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева народный артист РФ Николай Иванов, известный зрителям в том числе как исполнитель главной роли в знаменитом советском многосерийном телефильме "Вечный зов", умер в пятницу в возрасте 77 лет.
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Россияне перечислили причины своей бедности

Бедными себя считает треть россиян, большинство же жителей страны причисляет себя к людям со средним достатком. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
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Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, известный корейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии из-за коронавируса.
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В Госдуме рассказали, почему российским миротворцам в Молдавии нет альтернативы

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН сказал, почему российским миротворцам в Молдавии нет альтернативы. Он заявил о необходимости защищать проживающих в регионе россиян.
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Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
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В мире , Борис Немцов , Николай Иванов , Калашников Леонид Иванович , Владимир Путин , ФСБ , Министерство обороны , Госдума , Фонд "Общественное мнение" , Daily Mail , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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