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Москва

Эрдоган заявил о готовности к диалогу с ЕС по устранению разногласий 

ИА Regnum и ещё 1 11 декабря 2020
Эрдоган решился на диалог с ЕС по устранению разногласий
Фото: ТАСС
«Конструктивность и желание урегулировать» разногласия с ЕС за столом переговоров всегда демонстрировали власти Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия кольцевой дороги Маниса-Акхисар в режиме видеоконференции.
По его словам, увязывать будущее отношений между Турцией и ЕС с амбициями пары государств — в корне ошибочный подход.

«Попытки отдалить Турцию, изолировать и тем более наказать ни к чему не приведут, — сказал глава государства. — Анкара защищает правое дело и национальные интересы».

Эрдоган добавил, что Турция продолжит вносить вклад в дело мира и стабильности в регионе, вне зависимости от позиции ЕС.
Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции после двухдневного саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Брюссель призывает Турцию к «ответственному сотрудничеству» по мигрантам.
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Комментарии
В мире , Мигранты , Война в Сирии , Шарль Мишель , Реджеп Эрдоган , ЕС , Европейский совет , Анкара , Бельгия , Брюссель , Сирия , Турция
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