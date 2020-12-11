Эрдоган решился на диалог с ЕС по устранению разногласий

«Конструктивность и желание урегулировать» разногласия с ЕС за столом переговоров всегда демонстрировали власти Турции . Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия кольцевой дороги Маниса-Акхисар в режиме видеоконференции.

По его словам, увязывать будущее отношений между Турцией и ЕС с амбициями пары государств — в корне ошибочный подход.

«Попытки отдалить Турцию, изолировать и тем более наказать ни к чему не приведут, — сказал глава государства. — Анкара защищает правое дело и национальные интересы».

Эрдоган добавил, что Турция продолжит вносить вклад в дело мира и стабильности в регионе, вне зависимости от позиции ЕС.