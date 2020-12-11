В США предложили провести референдум об отделении штата 

Член палаты представителей Техаса, республиканец Кайл Бидерманн предложил провести референдум о выходе из состава Соединенных Штатов сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Бидерманн заявил о намерении подать законопроект, который позволит провести в штате референдум с целью утверждения Техаса в качестве независимого государства.

По мнению Бидерманна, федеральное правительство перестало представлять ценности техасцев.

Бидерманн утверждает, что его законопроект будет опираться на раздел 2 статьи 1 Конституции Техаса, в котором говорится о том, что «вся политическая власть присуща народу», и жители «всегда имеют неотъемлемое право изменять, реформировать или упразднять свое правительство тем образом, который сочтут целесообразным».

Как писал «Рамблер», разговоры о независимости Техаса годами ведутся рядом организаций штата. В 1861 году штату удалось выйти из состава США, когда присоединился к Конфедеративным Штатам Америки. В 1870-м году Техас был повторно принят в состав США после гражданской войны и реконструкции.