В Техасе предложили референдум по выходу из состава США

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Член палаты представителей Техаса , республиканец Кайл Бидерманн предложил провести референдум по выходу из состава США . Об этом пишет Fox News.

"Я обязуюсь подать законопроект, который позволит провести техасцам референдум с целью утверждения штата Техас в качестве независимого государства", — написал законодатель в Twitter.

Как считает Бидерманн, федеральное правительство вышло из-под контроля и уже не представляет ценности техасцев.

Такие объединения, как Техасское националистическое движение, неоднократно поддерживали выход штата из США, а законодательный орган 87-го созыва получал уже сотни таких предложений.