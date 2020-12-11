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В Техасе предложили провести референдум по выходу из состава США 

РИА Новости 1 час назад
В Техасе предложили референдум по выходу из состава США
Фото: © Fotolia / Simonvo
Член палаты представителей Техаса, республиканец Кайл Бидерманн предложил провести референдум по выходу из состава США. Об этом пишет Fox News.

"Я обязуюсь подать законопроект, который позволит провести техасцам референдум с целью утверждения штата Техас в качестве независимого государства", — написал законодатель в Twitter.

Как считает Бидерманн, федеральное правительство вышло из-под контроля и уже не представляет ценности техасцев.
Такие объединения, как Техасское националистическое движение, неоднократно поддерживали выход штата из США, а законодательный орган 87-го созыва получал уже сотни таких предложений.
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