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Москва

МИД Ирана вызвал посла Турции из-за Эрдогана 

Вероника Полынина 1 час назад
МИД Ирана вызвал посла Турции из-за Эрдогана
Фото: РИА Новости
МИД Ирана вызвал посла Турции после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прочитал стихотворение «Арас-Арас» в Баку.
Как сообщает РИА «Новости», Эрдоган процитировал стихотворение «Арас-Арас» азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде, которое считается лозунгом сепаратистов, поддерживающих объединение тюркских народов.
В МИД Ирана назвали действия турецкого лидера неприемлемыми и заявили, что никому не позволят вмешиваться в вопросы территориальной целостности.
Послу Турции сообщили, что «эпоха территориальных претензией и воинственной имперской экспансии уже много лет как позади».
В стихотворении, процитированном Эрдоганом, говорилось о насильном разделении реки Арас. Эта река является естественной границей между Азербайджаном и двумя провинциями Ирана — Восточным и Западным Азербайджаном. Эти регионы населены преимущественно тюркским населением.
Как сообщал «Рамблер», накануне президент Турции прибыл в Баку с двухдневным визитом. Он принял участие в военном параде, посвященном окончанию военных действий в Нагорном Карабахе. Во время выступления на параде Эрдоган заявил, что армянские политики и диаспора «обрекли свой народ на беду», и посоветовал Армении «взяться за ум».
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В мире , Реджеп Эрдоган , МИД
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