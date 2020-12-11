МИД Ирана вызвал посла Турции из-за Эрдогана 

Как сообщает РИА «Новости», Эрдоган процитировал стихотворение «Арас-Арас» азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде, которое считается лозунгом сепаратистов, поддерживающих объединение тюркских народов.

В МИД Ирана назвали действия турецкого лидера неприемлемыми и заявили, что никому не позволят вмешиваться в вопросы территориальной целостности.

Послу Турции сообщили, что «эпоха территориальных претензией и воинственной имперской экспансии уже много лет как позади».

В стихотворении, процитированном Эрдоганом, говорилось о насильном разделении реки Арас. Эта река является естественной границей между Азербайджаном и двумя провинциями Ирана — Восточным и Западным Азербайджаном. Эти регионы населены преимущественно тюркским населением.

Как сообщал «Рамблер», накануне президент Турции прибыл в Баку с двухдневным визитом. Он принял участие в военном параде, посвященном окончанию военных действий в Нагорном Карабахе. Во время выступления на параде Эрдоган заявил, что армянские политики и диаспора «обрекли свой народ на беду», и посоветовал Армении «взяться за ум».